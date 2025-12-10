Brazilian lawmakers approve law to cut Bolsonaro jail term, AFP reports

Brazilian lawmakers approved a law to cut Brazilian former President Jair Bolsonaro’s jail term, AFP reported on Wednesday in an X post.
Defense lawyers for former Brazilian President Jair Bolsonaro on Tuesday requested his removal from jail to a hospital for “surgical procedures”, according to a document seen by Reuters.
Last month, Bolsonaro began serving his sentence for unsuccessfully plotting a coup against his successor, President Luiz Inacio Lula da Silva, after losing the 2022 election. He is being held at a Federal Police Superintendency in Brasilia.
Source: Reuters