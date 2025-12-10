Brazilian lawmakers approve law to cut Bolsonaro jail term, AFP reports

Brazilian ​lawmakers approved ‌a law to cut ​Brazilian former President ‍Jair Bolsonaro’s jail ​term, AFP ​reported ⁠on Wednesday in an X post.

Defense lawyers for former Brazilian President Jair ‌Bolsonaro on Tuesday requested his ​removal ‌from jail ‍to a ⁠hospital for “surgical procedures”, according to a document seen by Reuters.

Last month, Bolsonaro began serving ​his sentence for unsuccessfully plotting a coup against his successor, President Luiz Inacio Lula da Silva, after losing the 2022 election. He is being held ​at a Federal Police Superintendency in Brasilia.

Source: Reuters